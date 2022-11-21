Еноты из Банковой решили, что можно уже не стесняться.

В Украине действовал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...". В нем была норма о пожизненном финансовом мониторинге политически значимых персон (ПЗП).

Эта норма мешала политическим корумпантам тратить награбленное. Это усложняло важным людям жизнь. Надо было что-то делать. Решения нашли быстро.

Президент Зеленский подписал изменения в закон. Отныне мониторинг политиков не является пожизненным

Президент Зеленский подписал изменения в закон. Отныне мониторинг политиков не является пожизненным и длится только первые три года. А дальше доставайте из-под матрасов грязный кэш и живите по полной, корумпанты! У Зеленского к вам претензий нет.

С*ка, кто бы украл енотов из Банковой!! Или на херсонского енота поменял. Потому что сил нет смотреть, как кто-то погибает, а для кого война — окно возможностей.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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