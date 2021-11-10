Енин: Украина обустраивает границу с Беларусью и готовит спецтехнику и беспилотники

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает РБК-Украина .

По его словам, ситуация на границе полностью контролируется.

"Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым могут добраться до Украины мигранты", - сказал Енин.

Он отметил, что сейчас на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками", - подчеркнул Енин.



Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на чрезвычайном заседании сейма, назвал кризис на границе с Беларусью "срежиссированным действом для распространения хаоса", а Лукашенко - "исполнителем сценария по восстановлению Российской империи".

В свою очередь, Европейский союз проверит пути , которыми в Беларусь направляют мигрантов для гибридной атаки на европейских границах, а также ситуацию в РФ.

Десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши.

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