Енин: Украина обустраивает границу с Беларусью и готовит спецтехнику и беспилотники
В МВД сообщили, что Украина контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью, а также усиливает защиту границы
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает РБК-Украина .
По его словам, ситуация на границе полностью контролируется.
"Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым могут добраться до Украины мигранты", - сказал Енин.
Он отметил, что сейчас на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.
"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками", - подчеркнул Енин.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на чрезвычайном заседании сейма, назвал кризис на границе с Беларусью "срежиссированным действом для распространения хаоса", а Лукашенко - "исполнителем сценария по восстановлению Российской империи".
- В свою очередь, Европейский союз проверит пути , которыми в Беларусь направляют мигрантов для гибридной атаки на европейских границах, а также ситуацию в РФ.
- Десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.01
Покупка 26.01Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 30.01Продажа 30.39
- Актуальное
- Важное