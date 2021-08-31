Енин станет заместителем Монастриського, ранее он работал в МИД

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.



"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - говорится в документе.



Биография:

2005 - 2010 годы был третьим, а затем вторым секретарем посольства Украины в Молдове;

2012 - 2016 годы - советник, затем посланник посольства Украины в Италии.

с 7 июня 2016 по апрель 2019 - заместитель генерального прокурора Украины;

с 15 апреля 2020 - заместитель министра иностранных дел Украины;