Енин: Полиция пока не получила доказательств, подтверждающих насильственную смерть нардепа Полякова

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".



Евгений Енин также отметил, что выводы проведенных экспертиз свидетельствуют о наличии наркотических веществ в крови нардепа.



"Теперь задача следствия - выяснить обстоятельства, при которых эти наркотические вещества попали в его организм. Было ли это добровольно или нет", - сказал первый замминистра внутренних дел.



По его словам, Национальная полиция не получала доказательств того, что смерть Антона Полякова была насильственной.



"Как только будут получены выводы еще нескольких экспертиз, мы сможем утвердительно или в негативном ключе сказать о возможной причастности тех или иных лиц к обстоятельствам смерти господина Полякова", - отметил Евгений Енин.

Ранее народная депутат Анна Скороход заявила , что Антон Поляков был убит, а наркотиков он никогда не употреблял.