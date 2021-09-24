Енин: ФБР принимает участие в расследовании покушения на Шефира

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире одного из ток-шоу, передает РБК-Украина.



Он заявил, что Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнение граждан и иностранных коллег в объективности расследования.



"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, непредвзятости и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, посотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс", - отметил Енин.

Напомним, 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения.