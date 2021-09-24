Енин: ФБР принимает участие в расследовании покушения на Шефира
Украина приняла предложение от ФБР о помощи в расследовании покушения на первого помощника президента Сергея Шефира
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире одного из ток-шоу, передает РБК-Украина.
Он заявил, что Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнение граждан и иностранных коллег в объективности расследования.
"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, непредвзятости и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, посотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс", - отметил Енин.
- Напомним, 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.
- По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения.
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