Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В Укрэнерго отмечают, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сохраняется на том же уровне, что и до 10 массированной ракетной атаки россиян 29 декабря, которая была нацелена на энергетику.

"Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра "Укрэнерго" последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг", - говорится в сообщении.

В компании добавляют: специалисты в плановом режиме возобновляют работу системы, ведется набор мощности на генерацию энергии. Однако отмечается, что ситуация остается сложной на Юге и Востоке.

"До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений", - сообщили в Укрэнерго.

Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны аварийные отключения света.

Во время массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря кафиры попали в объект ДТЭК , известно о существенном повреждении оборудования станции.