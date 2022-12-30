Энергосистема Украины в плановом режиме возобновляет нормальную работу, сложная ситуация на юге и на востоке, - Укрэнерго
Украинская энергосистема постепенно восстанавливается, дефицит мощности в ней сохраняется на уровне том же уровне, что был до российской атаки 29 декабря
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
В Укрэнерго отмечают, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сохраняется на том же уровне, что и до 10 массированной ракетной атаки россиян 29 декабря, которая была нацелена на энергетику.
"Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра "Укрэнерго" последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг", - говорится в сообщении.
В компании добавляют: специалисты в плановом режиме возобновляют работу системы, ведется набор мощности на генерацию энергии. Однако отмечается, что ситуация остается сложной на Юге и Востоке.
"До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений", - сообщили в Укрэнерго.
- Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны аварийные отключения света.
- Во время массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря кафиры попали в объект ДТЭК , известно о существенном повреждении оборудования станции.
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