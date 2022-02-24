Энергосистема Украины работает стабильно, - Укрэнерго

Об этом говорится в Facebook .



"Частота стабильна – 50 Гц. ОЭС Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, работающую автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне", - говорится в сообщении.



Также известно, что объекты магистральной сети работают без перебоев.



"Диспетчерские центры НЭК "Укрэнерго" и все другие подразделения Компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжение во всех регионах государства", - говорится в сообщении.