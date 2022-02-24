Энергосистема Украины работает стабильно, - Укрэнерго
НЭК "Укрэнерго" сообщает, что по состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме
Об этом говорится в Facebook .
"Частота стабильна – 50 Гц. ОЭС Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, работающую автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне", - говорится в сообщении.
Также известно, что объекты магистральной сети работают без перебоев.
"Диспетчерские центры НЭК "Укрэнерго" и все другие подразделения Компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжение во всех регионах государства", - говорится в сообщении.
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