Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Гидрогенерация производит меньше электроэнергии, чем планировалось. Днепрогэс-1 и Днепрогэс-2 работают с ограничениями. Специалисты Укргидроэнерго совместно с экспертами Минэнерго ищут технические решения, позволяющие обеспечивать постоянную работу этих станций в условиях пониженного уровня воды", - рассказали в ведомстве и отметили. Другие станции Днепровского каскада работают в плановом режиме

Ситуация с электроснабжением на юге

В Херсонской области за прошедшие сутки заживили более 800 потребителей, а в Николаевской области - более 600 потребителей.

В Николаевской области из-за подтопления остаются обесточенными один населенный пункт полностью и семь – частично, в Херсонской области – 4 населенных пункта. В городе Херсон без света – более 14 тыс. потребителей.

Ситуация на прифронтовых и приграничных территориях

"Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры из-за обстрелов в Донецкой, Сумской областях. На Харьковщине из-за обстрелов повреждены распределительные сети - без света остались более 9 тысяч потребителей", - сообщили в Минэнерго.

Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Херсонской, Запорожской и Черниговской областях.