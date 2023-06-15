Энергосистема Украины работает с резервом мощности, но ГЭС генерируют меньше, чем планировалось, – Минэнерго
За прошедшие сутки атомная генерация произвела почти половину потребленной электроэнергии. Энергосистема Украины работает с резервом мощности и покрывает потребности потребителей
Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Гидрогенерация производит меньше электроэнергии, чем планировалось. Днепрогэс-1 и Днепрогэс-2 работают с ограничениями. Специалисты Укргидроэнерго совместно с экспертами Минэнерго ищут технические решения, позволяющие обеспечивать постоянную работу этих станций в условиях пониженного уровня воды", - рассказали в ведомстве и отметили. Другие станции Днепровского каскада работают в плановом режиме
Ситуация с электроснабжением на юге
В Херсонской области за прошедшие сутки заживили более 800 потребителей, а в Николаевской области - более 600 потребителей.
В Николаевской области из-за подтопления остаются обесточенными один населенный пункт полностью и семь – частично, в Херсонской области – 4 населенных пункта. В городе Херсон без света – более 14 тыс. потребителей.
Ситуация на прифронтовых и приграничных территориях
"Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры из-за обстрелов в Донецкой, Сумской областях. На Харьковщине из-за обстрелов повреждены распределительные сети - без света остались более 9 тысяч потребителей", - сообщили в Минэнерго.
Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Херсонской, Запорожской и Черниговской областях.
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