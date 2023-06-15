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Энергосистема Украины работает с резервом мощности, но ГЭС генерируют меньше, чем планировалось, – Минэнерго

15 июня, 2023 четверг
12:07
Экономика электроэнергиия

За прошедшие сутки атомная генерация произвела почти половину потребленной электроэнергии. Энергосистема Украины работает с резервом мощности и покрывает потребности потребителей

Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Гидрогенерация производит меньше электроэнергии, чем планировалось. Днепрогэс-1 и Днепрогэс-2 работают с ограничениями. Специалисты Укргидроэнерго совместно с экспертами Минэнерго ищут технические решения, позволяющие обеспечивать постоянную работу этих станций в условиях пониженного уровня воды", - рассказали в ведомстве и отметили. Другие станции Днепровского каскада работают в плановом режиме

Ситуация с электроснабжением на юге

В Херсонской области за прошедшие сутки заживили более 800 потребителей, а в Николаевской области - более 600 потребителей.

В Николаевской области из-за подтопления остаются обесточенными один населенный пункт полностью и семь – частично, в Херсонской области – 4 населенных пункта. В городе Херсон без света – более 14 тыс. потребителей.

Ситуация на прифронтовых и приграничных территориях

"Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры из-за обстрелов в Донецкой, Сумской областях. На Харьковщине из-за обстрелов повреждены распределительные сети - без света остались более 9 тысяч потребителей", - сообщили в Минэнерго.

Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Херсонской, Запорожской и Черниговской областях.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное ход событий - здесь .
  • 14 июня Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением.
  • По состоянию на 15 июня в Херсонской области подтопленными остаются 44 населенных пункта, а в Николаевской области уровень воды упал на 8 см.
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