Об этом сообщает Министерство энергетики со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

"Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране", - говорится в сообщении.

По словам министра, в некоторых областях продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавшие в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирщины и Киевщины.