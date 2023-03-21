Энергосистема Украины работает с резервом мощности, - министр Галущенко
Во вторник, 21 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничений для потребителей
Об этом сообщает Министерство энергетики со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.
"Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране", - говорится в сообщении.
По словам министра, в некоторых областях продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавшие в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирщины и Киевщины.
- 17 марта в Министерстве энергетики сообщили , что Украина наладит производство собственного ядерного топлива, которое может заменить российское на европейском рынке. Таким образом, станет возможным уменьшить мировую зависимость от российских ядерных технологий.
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