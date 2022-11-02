Энергосистема Украины повреждена на 40%, но блекаут не угрожает, - Центр исследований энергетики
Оборудование украинской энергосистемы повреждено на 35-45% из-за постоянных российских атак, однако блекаут стране не угрожает
Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Медиацентр Украина - Укринформ.
"Объекты восстанавливают очень быстро, затем прилетает новая волна ракет, и у нас есть новые разрушенные объекты. Поэтому трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35 и 45%" , – утверждает Харченко.
Директор Центра говорит, что россияне изменили тактику: бьют не по защищенным дамбам или турбинам, а по трансформаторным подстанциям, что затрудняет транспортировку электричества.
Харченко также отмечает, что украинская система энергетики – управляема, а блекаут ей не угрожает.
Блекаут в английской системе событий – это полное выключение энергосистемы, связанное с тем, что она неуправляема. Система отключается, происходит масса техногенных аварий. Наша система сегодня абсолютно управляема, и происходящие отключения - это отключения сознательные. Это означает, что либо прилетело в конкретный элемент оборудования, либо мы сделали это управляемо. Там не план B и план С, там до плана К все расписано", — заявил он.
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