Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Медиацентр Украина - Укринформ.

"Объекты восстанавливают очень быстро, затем прилетает новая волна ракет, и у нас есть новые разрушенные объекты. Поэтому трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35 и 45%" , – утверждает Харченко.

Директор Центра говорит, что россияне изменили тактику: бьют не по защищенным дамбам или турбинам, а по трансформаторным подстанциям, что затрудняет транспортировку электричества.

Харченко также отмечает, что украинская система энергетики – управляема, а блекаут ей не угрожает.

Блекаут в английской системе событий – это полное выключение энергосистемы, связанное с тем, что она неуправляема. Система отключается, происходит масса техногенных аварий. Наша система сегодня абсолютно управляема, и происходящие отключения - это отключения сознательные. Это означает, что либо прилетело в конкретный элемент оборудования, либо мы сделали это управляемо. Там не план B и план С, там до плана К все расписано", — заявил он.

Зеленский утверждает , что условия работы украинских энергетиков - невиданные для Европы.

Масштабы повреждений украинской энергосистемы 22 октября могут превзойти последствия атак РФ 10 и 12 октября, заявили в Укрэнерго.

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