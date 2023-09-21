Энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода, - Галущенко

Об этом сообщает Правительственный портал. .

По словам Галущенко, с точки зрения обеспечения ресурсами, подготовленности генерации и системы передачи энергосистема Украины готова к осени и зиме. Министр отметил, что причиной отключения электроснабжения могут стать только российские атаки.

"Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы испытали и в прошлую зиму, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", - рассказал министр.

Он указал, что сейчас в Украине идет самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергообъектах, которую планируют завершить к началу отопительного сезона. Во время нее запланировано завершить ремонт и восстановление объектов генерации и передачи.

"Что касается ресурсов - мы будем обеспечены всем необходимым, как углем, так и газом. Из-за высоких температур в течение последних двух месяцев лета запасы угля на складах несколько упали, но уже сейчас заключены соответствующие контракты, в том числе на импорт, и углем в необходимом объеме мы будем полностью обеспечены. Газа в хранилищах мы сегодня имеем почти 15 млрд кубов - это даже больше, чем было запланировано на начало отопительного сезона. Поэтому с ресурсами проблем не будет", - подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что на данный момент планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей нет.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Шмыгаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал , что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.

На 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах достиг 14,7 млрд кубометров: плановое количество голубого топлива закачали досрочно.