Энергосистема Украины, несмотря на российскую атаку, остается стабильной, - Шмигаль

Об этом в telegram заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые", - отметил он.

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По словам Шмыгаля, "россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак".

"Силы ПВО — это герои и настоящий щит нашего неба. Спасибо им! Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету", - подчеркнул глава правительства.