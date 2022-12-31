Энергосистема Украины, несмотря на российскую атаку, остается стабильной, - Шмигаль
Энергетическая система Украины, несмотря на российскую ракетную атаку, остается стабильной, все службы работают над ликвидацией последствий
Об этом в telegram заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые", - отметил он.
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По словам Шмыгаля, "россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак".
"Силы ПВО — это герои и настоящий щит нашего неба. Спасибо им! Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету", - подчеркнул глава правительства.
- В субботу, 31 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены семь человек.
- Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева прогремели взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб , 20 человек получили ранения.
- Российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар.
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