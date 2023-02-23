Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация достаточно мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии, а также значительный резерв", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что за последние сутки в результате российских обстрелов возросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.

В Донецкой области возобновлено электроснабжение почти 18 тысяч абонентов.