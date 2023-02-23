Энергосистема Украины имеет значительный резерв мощности, несмотря на рост потребления, – Минэнерго
Энергосистема Украины по состоянию на 23 февраля имеет значительный резерв мощности, несмотря на рост потребления, связанный с похолоданием
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация достаточно мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии, а также значительный резерв", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что за последние сутки в результате российских обстрелов возросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.
В Донецкой области возобновлено электроснабжение почти 18 тысяч абонентов.
- 22 февраля из-за непогоды без электроснабжения было 137 населенных пунктов в шести областях.
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