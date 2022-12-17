Об этом сообщает Укрэнерго в telegram .

В частности, идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы.

"Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий девяти ракетных атак, все еще значительный. Всем облэнерго доказаны лимиты потребления. Состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к обледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно", - проинформировали в Укрэнерго.

Там добавили, что режим чрезвычайной ситуации, введенный для операций на рынке электроэнергии, был завершен 16 декабря в 19:15. В настоящее время рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме.

16 декабря Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме страны.

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