Об этом заявил экс-министр энергетики Алексей Оржель.

"Хватит ли денег компаниям? Нет, не хватает. Не хватает, потому что объекты генерации уничтожены, объекты инфраструктуры уничтожены", - сказал он.

По словам Оржеля, инвестиционные программы сейчас покрывают единицы процентов ущерба, нанесенного ударами российская армия. Он добавил, что сейчас также существует проблема возвращения потребителей назад, однако это необходимо делать, чтобы в регионах начала возобновляться экономическая деятельность, а энергокомпании получили деньги на восстановление.

Оржель отметил, что во время блекаута в Одесской области стоимость электроэнергии на "рынке в сутки вперед" падала до уровня, не покрывающего затраты на производство.

"Денег абсолютно не хватает. Давайте смотреть правде в глаза, доллар стоил 28 грн, а сейчас – 40. Ну не покрывает оно операционные расходы на производство киловатт-часа", – сказал эксминистр.