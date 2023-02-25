Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Энергокомпаниям не хватает средств на ремонт из-за значительных разрушений, - экс-министр энергетик Оржель

Энергокомпаниям не хватает средств на ремонт из-за значительных разрушений, - экс-министр энергетик Оржель

25 февраля, 2023 суббота
13:23
Общество

Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины привели к значительным разрушениям в энергосистеме, из-за чего энергокомпании не могут накапливать средства на ремонт оборудования

Об этом заявил экс-министр энергетики Алексей Оржель.

"Хватит ли денег компаниям? Нет, не хватает. Не хватает, потому что объекты генерации уничтожены, объекты инфраструктуры уничтожены", - сказал он.

По словам Оржеля, инвестиционные программы сейчас покрывают единицы процентов ущерба, нанесенного ударами российская армия. Он добавил, что сейчас также существует проблема возвращения потребителей назад, однако это необходимо делать, чтобы в регионах начала возобновляться экономическая деятельность, а энергокомпании получили деньги на восстановление.

Оржель отметил, что во время блекаута в Одесской области стоимость электроэнергии на "рынке в сутки вперед" падала до уровня, не покрывающего затраты на производство.

"Денег абсолютно не хватает. Давайте смотреть правде в глаза, доллар стоил 28 грн, а сейчас – 40. Ну не покрывает оно операционные расходы на производство киловатт-часа", – сказал эксминистр.

  • 25 февраля в Одесской области ввели почасовые отключения света.
Новости
Экономика
война с Россией
Читайте также:
окупанти Мелітополь
24 февраля, 2023 пятница
Британская разведка: Россия снова изменила подход в войне с Украиной
Валерій Залужний
25 февраля, 2023 суббота
"Эта огромная вооруженная масса побудила искать решение": Залужный о том, как удалось остановить армию РФ
Данія
24 февраля, 2023 пятница
Дания открыта для поставки Украине истребителей, – и. о. министра обороны страны
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.24
    Покупка 39.24
    Продажа 39.87
  • EUR
    Покупка 41.09
    Продажа 41.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
25 февраля
14:15
Эксклюзив
Жирная крыса Орбан сбегает с путинского корабля, - Пионтковский
14:08
"Ожидаем от ЕС санкций против "Росатома" и увеличения давления на банки": Зеленский прокомментировал 10-й санкционный пакет
14:07
Эксклюзив
Китай стремится быть не посредником между Украиной и РФ, а противостоять США, - дипломат Брайза
14:07
OPINION
Мирный план Китая. Сказать, чтобы ничего не сказать
14:01
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба назвал пункт "мирного плана" Китая, который неприемлем для Украины
13:56
В центре оккупированного Севастополя вывесили украинский флаг, - Центр нацсопротивления
13:38
Промоутер рассказал о плане Усика, на случай срыва боя с Фьюри
13:35
Двух журналистов Голоса Америки отстранили от работы из-за обвинений в российской пропаганде
13:31
Обновлено
ЕС одобрил десятый юбилейный пакет санкций против РФ
13:18
Медведев подвел итоги года войны РФ против Украины и пригрозил НАТО ядерным оружием
13:17
Две ракеты это мало, чтобы затопить крейсер "Москва", но сейчас он на дне, - командующий ВМС об уничтожении флагмана РФ
12:56
В Одессе задержан начальник таможенной лаборатории во время получения очередной взятки
12:42
Китай и Россия заблокировали коммюнике G20 об осуждении действий РФ в Украине, - Reuters
12:37
Из-за обстрела Херсона двое работников аварийно-спасательной службы получили ранения
12:09
OPINION
Оксана Забужко
Россия не станет демократией, пока не распадется
11:56
курс доллара
Курс валют на 25 февраля: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
11:37
Лукашенко прокомментировал информацию о планах РФ поглотить Беларусь до 2030 года
11:30
Иран заявил о создании крылатой ракеты большой дальности
11:18
В киевском метро задержан пассажир с гранатой в кармане
11:07
Самый высокий небоскреб Тайваня на годовщину вторжения РФ подсветили цветами флага Украины
11:01
Укрэнерго: в Одесской области ввели почасовые отключения света, другие регионы - без ограничений на потребление электричества
10:45
Виктория Сюмар: Минские договоренности дали Украине самое важное – время для создания ВСУ
10:40
OPINION
Николай Княжицкий
Зеленский, Китай и переговоры с Путиным
10:28
Майк Тайсон
Тайсон изменил мнение о фаворите боя Усика против Фьюри
10:28
Гайдай о ситуации в Луганской области: оккупанты не прекращают наступление ни одному из направлений
10:04
Эксклюзив
Китаю невыгодна победа России в войне, - военный эксперт Грабский
10:04
Цукерберг анонсировал запуск искусственного интеллекта от Meta
10:03
OPINION
Украинская победа: как мы ее видим?
10:01
Залужный: в этом году Украина освободит Мариуполь
09:53
Лукашенко объявил о визите в Китай
09:43
За год войны российские олигархи потеряли около $67 млрд, - Bloomberg
09:24
Британская разведка объяснила, почему РФ вторую неделю не применяет дроны-камикадзе
09:07
Полосу украинской границы с Беларусью и Россией расширят до 2 км: территория будет заминирована, - закон
09:03
Буданов впервые рассказал, что в здание ГУР в Киеве попадала ракета
08:52
За прошедшие сутки россияне 83 раза били по Херсонщине: поражены дома, медицинское и образовательное заведения
08:28
За сутки РФ потеряла в Украине 650 военных, 12 танков, 2 БПЛА и вертолет
08:27
Амосов – Сторли: где смотреть бой украинца за чемпионский титул Bellator
08:11
Россия нарушает принципы и блокирует работу ОБСЕ, - Блинкен
08:01
OPINION
Китайская стена для Зеленского
07:53
Ночью россияне атаковали Никопольщину: повреждено более 40 домов, газопроводы и линии электропередачи
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV