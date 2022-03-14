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Энергодарский телеканал отказался сотрудничать с оккупантами и прекратил вещание
Энергодарский телеканал отказался сотрудничать с российскими оккупантами и сообщил о временном прекращении вещания
Об этом сообщили на официальной странице Facebook Телеканала ЕНТС.
Представители канала заявили, что отныне нет ничего общего с контентом, что будет транслироваться с их платформы.
- Напомним, что в Энергодаре после отключения снова возобновил работу Vodafone.
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