Энергодар: оккупанты массово похищают гражданских и работников ЗАЭС

Об этом сообщает Энергоатом.

По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, нужно срочно решить вопрос обмена гражданских пленных, похищенных оккупантами.

"Людей массово похищают, место нахождения части из них неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально", - сказал Орлов.

21 июня захватчики выпустили из плена начальника пожарной части оккупированного Энергодара Виталия Трояна, которого похитили почти месяц назад.

Оккупанты провели в Энергодаре собрание для родителей и педагогов, где сообщили, что выдадут выпускникам российские аттестаты.