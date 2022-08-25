Энергодар из-за российских обстрелов оказался на грани гуманитарной катастрофы, в городе нет света и воды, - мэр
Сегодня, 25 августа, в результате обстрелов российских оккупантов во временно оккупированном Энергодаре исчезли свет и вода
Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме.
Как говорится в сообщении, сегодня, 25 августа, в результате обстрелов российских оккупантов во временно оккупированном Энергодаре исчезли свет и вода.
"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды. Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", - пишет Орлов.
Позже глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что российские оккупанты в Энергодаре жгут лес.
"Энергодар. Орки жгут лес неподалеку от яхт-клуба и разгоняют панические настроения у людей по обеим берегам водохранилища", - пишет он в телеграмме.
- 22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции
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