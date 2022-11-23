Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от сети, аварийно остановлены все энергоблоки Южноукраинской АЭС
Энергоблоки Южноукраинской (Николаевская область) и Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы из-за обстрелов по стране
Об этом сообщили в Энергоатоме.
"Сегодня, 23 ноября 2022 года, из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. В настоящее время они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему", - сказал он. .
Спикер Энергоатома Леонид Олейник в комментарии отметил, что в остановке АЭС нет никакой опасности.
"Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", - отметил он.
В Энергоатоме отмечают, что радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме. Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена.
"Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС из энергосистеме Украины. Станция перешла в режим полного блэкаута. Все дизель-генераторы – в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме", - добавил он.
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