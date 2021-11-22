Энергоатом заявил о хакерской атаке после подписания соглашения с Westinghouse
Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" заявило о хакерской атаке на свой сайт, в результате которой пропал доступ к публикациям пресс-центра за все время работы компании
Об этом Энергоатом сообщает в Facebook.
"Сегодня официальный вебсайт Энергоатома атаковали хакеры - и с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании. Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Westinghouse", - говорится в сообщении.
В Энергоатоме отметили, что делают все возможное для возобновления доступа к информационному ресурсу НАЭК. До тех пор, пока сайт недоступен, компания просит воспользоваться страницами Энергоатома в социальных сетях и официальным каналом в Telegram.
- Напомним, в понедельник, 22 ноября, Энергоатом подписал соглашение с компанией Westinghouse о строительстве двух энергоблоков для Хмельницкой АЭС.
- Целью ГП "НАЭК "Энергоатом" является увеличение мощностей АЭС до 24 ГВт к 2040 году.
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