Энергоатом заявил о хакерской атаке после подписания соглашения с Westinghouse

Об этом Энергоатом сообщает в Facebook.



"Сегодня официальный вебсайт Энергоатома атаковали хакеры - и с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании. Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Westinghouse", - говорится в сообщении.



В Энергоатоме отметили, что делают все возможное для возобновления доступа к информационному ресурсу НАЭК. До тех пор, пока сайт недоступен, компания просит воспользоваться страницами Энергоатома в социальных сетях и официальным каналом в Telegram.

Напомним, в понедельник, 22 ноября, Энергоатом подписал соглашение с компанией Westinghouse о строительстве двух энергоблоков для Хмельницкой АЭС.

Целью ГП "НАЭК "Энергоатом" является увеличение мощностей АЭС до 24 ГВт к 2040 году.