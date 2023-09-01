Энергоатом запустил всеукраинский творческий проект для детей "Все будет Украина". Как присоединиться
В пятницу, 1 сентября, стартовал всеукраинский творческий онлайн-проект для детей и подростков от Энергоатома #ВсеБудеУкраина
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
Целью проекта является дать детям и подросткам возможность посредством творчества высказать свою патриотическую гражданскую позицию.
Проект нацелен на поддержку талантливых детей и развитие творческого труда среди учителей, преподавателей и т.д.
Этапы проведения конкурса
Проект проводится с 1 сентября 2023 по 31 декабря 2023 в два этапа.
Во время первого этапа участник должен выполнить условия для участия в конкурсе: подписаться на страницу Энергоатом Junior в социальной сети Facebook, отправить заявку на электронную почту [email protected] и свой проект.
Во время второго этапа участники сообщают о решении членов жюри и отбирают работы победителей для тематической выставки.
Условия для участия
- участниками могут быть дети до 18 лет;
- подготовленная работа может быть в виде видео (демонстрация собственных талантов, анимация, хореография и т.п.), фото, изобразительного искусства, цифрового рисунка или художественной литературы. Работа должна соответствовать данной теме и быть создана специально для этого проекта;
- к участию от одного участника принимается неограниченное количество работ, но участник должен присоединиться к группе/странице Энергоатом Junior в социальной сети Facebook.
Больше деталей об условиях участия в конкурсе можно найти по ссылке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.69Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное