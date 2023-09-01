Энергоатом запустил всеукраинский творческий проект для детей "Все будет Украина". Как присоединиться

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Целью проекта является дать детям и подросткам возможность посредством творчества высказать свою патриотическую гражданскую позицию.

Проект нацелен на поддержку талантливых детей и развитие творческого труда среди учителей, преподавателей и т.д.

Этапы проведения конкурса

Проект проводится с 1 сентября 2023 по 31 декабря 2023 в два этапа.

Во время первого этапа участник должен выполнить условия для участия в конкурсе: подписаться на страницу Энергоатом Junior в социальной сети Facebook, отправить заявку на электронную почту [email protected] и свой проект.

Во время второго этапа участники сообщают о решении членов жюри и отбирают работы победителей для тематической выставки.

Условия для участия

участниками могут быть дети до 18 лет;

подготовленная работа может быть в виде видео (демонстрация собственных талантов, анимация, хореография и т.п.), фото, изобразительного искусства, цифрового рисунка или художественной литературы. Работа должна соответствовать данной теме и быть создана специально для этого проекта;

к участию от одного участника принимается неограниченное количество работ, но участник должен присоединиться к группе/странице Энергоатом Junior в социальной сети Facebook.

Больше деталей об условиях участия в конкурсе можно найти по ссылке.