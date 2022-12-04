Энергоатом запустил онлайн-консультации для работников на оккупированных территориях
Для помощи работникам компании "Энергоатом", оказавшихся на временно оккупированных территориях или выехавших из них, запустили call-центр консультативной помощи
Об этом сообщают в телеграм-канале компании.
Обратиться в call-центр ГП "НАЭК "Энергоатом" можно по телефону: (044) 206 97 03, (050) 364 97 59.
Вопросы-сообщения можно оставлять во всех мессенджерах по указанному номеру мобильного телефона или по электронной почте: [email protected] .
Кроме того, в компании просят информировать и о возможных случаях государственной измены, коллаборационизма и подписания заявлений, соглашений и контрактов с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома.
Также ожидают сообщения о случаях похищений и пыток над работниками временно оккупированной Запорожской АЭС. Сообщать через call-центр консультативной помощи.
- Напомним, заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук перешел на сторону оккупантов
- Как мы ранее сообщали, президент Энергоатома заявил , что есть признаки, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС.
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