Энергоатом запустил онлайн-консультации для работников на оккупированных территориях

Об этом сообщают в телеграм-канале компании.

Обратиться в call-центр ГП "НАЭК "Энергоатом" можно по телефону: (044) 206 97 03, (050) 364 97 59.

Вопросы-сообщения можно оставлять во всех мессенджерах по указанному номеру мобильного телефона или по электронной почте: [email protected] .

Кроме того, в компании просят информировать и о возможных случаях государственной измены, коллаборационизма и подписания заявлений, соглашений и контрактов с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома.

Также ожидают сообщения о случаях похищений и пыток над работниками временно оккупированной Запорожской АЭС. Сообщать через call-центр консультативной помощи.

Напомним, заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук перешел на сторону оккупантов

Как мы ранее сообщали, президент Энергоатома заявил , что есть признаки, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb