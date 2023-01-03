Энергоатом выводит один энергоблок в ремонт, в Украине их будет работать 8
В Энергоатоме сообщили, что с 3 января один из энергоблоков будет проходить плановый капитальный ремонт, который происходит раз в четыре года
Об этом ГП НАЭК "Энергоатом" пишет в телеграмме .
Отмечается, что ремонт осуществляется для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
"Во время капремонта производится полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, упреждающий ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива", - объясняет Энергоатом.
На время ремонта в энергосистеме Украины будет работать восемь энергоблоков АЭС, расположенных на подконтрольном государстве территории.
Энергоатом напоминает, что все 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. Пока ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию на собственные потребности от энергосистемы Украины.
- Ранее Энергоатом сообщил, что все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают на полную мощность, несмотря на массированную ракетную атаку россиян 29 декабря.
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