Энергоатом выводит один энергоблок в ремонт, в Украине их будет работать 8

Об этом ГП НАЭК "Энергоатом" пишет в телеграмме .

Отмечается, что ремонт осуществляется для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

"Во время капремонта производится полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, упреждающий ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива", - объясняет Энергоатом.

На время ремонта в энергосистеме Украины будет работать восемь энергоблоков АЭС, расположенных на подконтрольном государстве территории.

Энергоатом напоминает, что все 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. Пока ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию на собственные потребности от энергосистемы Украины.

Ранее Энергоатом сообщил, что все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают на полную мощность, несмотря на массированную ракетную атаку россиян 29 декабря.

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