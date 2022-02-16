Энергоатом вывел в ремонт два энергоблока АЭС в Запорожье и Ровенской области
"Энергоатом" вывел в ремонт энергоблок №2 Запорожской атомной электростанции и энергоблок №1 Ровенской АЭС
Об этом сообщает пресс- служба НАЭК.
Так, 15 февраля в 22:43 2-й энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети "для устранения неплотности в системе байпасной очистки теплоносителя". По плану работы будут продолжаться четыре суток - до 23:59 19 февраля, после этого энергоблок подсоединят к энергосети.
"В настоящее время в работе находятся пять блоков ЗАЭС. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов – 4 710 МВт", – пояснили в "Энергоатоме".
А 16 февраля в 0:06 "в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и согласно согласованной заявке" энергоблок №1 РАЭС (ВВЭР-440) отключили от сети "для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 49 календарных суток".
При этом турбогенератор ТГ-3 энергоблока №2 (ВВЭР-440) находится в резерве по условиям работы энергорынка.
- Напомним, с 30 января 2022 года впервые в истории Украины одновременно работали все 15 энергоблоков АЭС.
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