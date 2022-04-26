Энергоатом вводит в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне
ГП "НАЭК "Энергоатом" получило отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива
Об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграмме.
Отмечается, что разрешение выдала Государственная инспекция ядерного регулирования. Он ожидался еще 9 марта, но был отсрочен из-за российской агрессии и пребывания войск оккупанта в Чернобыльской зоне отчуждения, где и расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Сейчас ЦХОЯТ полностью готово к эксплуатации и не пострадало от действий оккупантов. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме.
Отметим, что ЦХОЯТ является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива из Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Ранее из этих трех АЭС оно вывозилось на хранение и переработку в Россию, и это ежегодно стоило Украине около 200 млн. долларов.
- Напомним, Энергоатом будет производить ядерное топливо по технологии Westinghouse.
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