Энергоатом вводит в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграмме.

Отмечается, что разрешение выдала Государственная инспекция ядерного регулирования. Он ожидался еще 9 марта, но был отсрочен из-за российской агрессии и пребывания войск оккупанта в Чернобыльской зоне отчуждения, где и расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Сейчас ЦХОЯТ полностью готово к эксплуатации и не пострадало от действий оккупантов. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме.

Отметим, что ЦХОЯТ является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива из Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Ранее из этих трех АЭС оно вывозилось на хранение и переработку в Россию, и это ежегодно стоило Украине около 200 млн. долларов.

Напомним, Энергоатом будет производить ядерное топливо по технологии Westinghouse.

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