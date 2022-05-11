Энергоатом уволил трех работников ЗАЭС за участие в акции "Бессмертный полк"
Руководитель Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин подписал указы об увольнении трех работников станции, принявших участие в акции "Бессмертный полк"
Об этом сообщили в пресс-центре Энергоатома.
"Прежде всего, из уважения к нашим предкам и памяти о них Энергоатом считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев", - пояснили в компании.
С Запорожской АЭС уволили врача профилактория станции, работника того же профилактория и начальника отдела коммерческого учета.
- Напомним, в Одессе участники пророссийской акции "Бессмертный полк" устроили стычки с полицией. Также конфликт произошел с молодыми людьми, стоявшими неподалеку монумента Неизвестному матросу с красно-черным флагом.
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