Энергоатом уволил трех работников ЗАЭС за участие в акции "Бессмертный полк"

Об этом сообщили в пресс-центре Энергоатома.

"Прежде всего, из уважения к нашим предкам и памяти о них Энергоатом считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев", - пояснили в компании.

С Запорожской АЭС уволили врача профилактория станции, работника того же профилактория и начальника отдела коммерческого учета.

Напомним, в Одессе участники пророссийской акции "Бессмертный полк" устроили стычки с полицией. Также конфликт произошел с молодыми людьми, стоявшими неподалеку монумента Неизвестному матросу с красно-черным флагом.

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