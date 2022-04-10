Энергоатом установил прибавку к зарплатам работникам Запорожской АЭС
НАЭК "Энергоатом" установил прибавку к зарплатам работникам Запорожской атомной электростанции. Деньги смогут получить после деоккупации объекта
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Работникам Запорожской АЭС – патриотам Украины – установлена надбавка на заработную плату в размере 20%. Она будет начисляться всем работникам ЗАЭС с 4 марта 2022 года – дня захвата станции и начала оккупации города-спутника Энергодара. Выплаты состоятся единовременно в день освобождения , – говорится в сообщении.
Это совместное решение Энергоатома и профсоюзного комитета компании для поддержки персонала ЗАЭС и членов их семей, проживающих во временно оккупированном Энергодаре.
В сообщении отмечают, что это меньше всего, что может сделать Энергоатом для работников ЗАЭС и их близких.
"Работники, несмотря на систематические издевательства решистов и безумное давление, героически выполняют свою работу и обеспечивают безопасность крупнейшего в Европе ядерного объекта", - добавляют в Энергоатоме.
- В Энергодаре россияне создали пропагандистскую радиостанцию "Радио России", похищают людей, а в Мелитополе угоняют сельхозтехнику и вывозят в сторону временно оккупированного Крыма.
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