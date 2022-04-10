Энергоатом установил прибавку к зарплатам работникам Запорожской АЭС

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Работникам Запорожской АЭС – патриотам Украины – установлена надбавка на заработную плату в размере 20%. Она будет начисляться всем работникам ЗАЭС с 4 марта 2022 года – дня захвата станции и начала оккупации города-спутника Энергодара. Выплаты состоятся единовременно в день освобождения , – говорится в сообщении.

Это совместное решение Энергоатома и профсоюзного комитета компании для поддержки персонала ЗАЭС и членов их семей, проживающих во временно оккупированном Энергодаре.

В сообщении отмечают, что это меньше всего, что может сделать Энергоатом для работников ЗАЭС и их близких.



"Работники, несмотря на систематические издевательства решистов и безумное давление, героически выполняют свою работу и обеспечивают безопасность крупнейшего в Европе ядерного объекта", - добавляют в Энергоатоме.

В Энергодаре россияне создали пропагандистскую радиостанцию "Радио России", похищают людей, а в Мелитополе угоняют сельхозтехнику и вывозят в сторону временно оккупированного Крыма.