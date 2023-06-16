Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Энергоатом: Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС стабилен

Энергоатом: Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС стабилен

16 июня, 2023 пятница
12:02
Война с Россией

По состоянию на 16 июня уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается без изменений и составляет 16,67 м

Об этом сообщил НАЭК "Энергоатом" в telegram.

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 09:00 16 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя продолжает снижаться, в ставке-охладителе Запорожской АЭС без изменений - 16,67 м. для обеспечения нужд станции", – говорится в сообщении.

Читайте также: На ЗАЭС есть скважины, которые смогут обеспечивать уровень воды для охлаждения, - эксминистр энергетики Плачков

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний

Фото: telegram-канал НАЭК "Энергоатом"

Кроме этого, отмечается, что уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, – на уровне 11,19 м. Также в Энергоатоме отметили, что в течение последнего времени уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от колебаний Каховского водохранилища.

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил , что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.

Впоследствии Рафаэль Гросси сказал , что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС.

8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Отмечалось , что, по предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о программе помощи Украине в ответ на разрушение плотины в Новой Каховке.

Впоследствии он заявил , что эксперты озабочены стремительным падением уровня воды на Запорожской ТЭС, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Международное агентство по атомной энергии требовало доступа на территорию Запорожской атомной электростанции, чтобы проверить расхождение в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе, которая используется для охлаждения реакторов станции.

13 июня Рафаэль Гросси прибыл в Украину, чтобы лично оценить ситуацию на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЕС
Военные новости
Каховская ГЭС
Читайте также:
14 июня, 2023 среда
Лукашенко заявил, что РФ и Украина на переговорах в Стамбуле договаривались об "аренде" Крыма
вибори днр
15 июня, 2023 четверг
Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
Петр Павел
15 июня, 2023 четверг
Президент Чехии объяснил, почему ни одна страна НАТО не будет вводить войска в Украину
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 40.89
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
16 июня
12:25
Live
Россия наносит массированный ракетный удар по Украине, в Киеве раздались взрывы
12:06
OPINION
О барабанах для укрытий
11:45
Россияне повредили энергетическую инфраструктуру в двух областях и линию электропередачи Херсонской ТЭЦ
11:37
В сутки армия РФ обстреляла 9 областей: 17 человек ранены, среди них дети. Ситуация в регионах
11:36
На острове Уайт в Англии обнаружили окаменевшие останки нового вида динозавров
11:19
НАТО
Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО
10:59
РФ ударила по фенольному заводу в Нью-Йорке Донецкой области – одному из крупнейших в мире производителей коксохимической продукции
10:45
Герои фильма "Люксембург, Люксембург"
Фильм "Люксембург, Люксембург" за три месяца собрал более 34 млн. грн
10:40
Квалификация Евро-2024: расписание матчей и трансляций 16 июня
10:37
Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
10:34
Андрей Павелко
Суд изменил меру пресечения президенту УАФ Павелко и отправил его под стражу на 60 суток
10:33
Во Вьетнаме "Мавка. Лесная песня" вышла в широкий кинопрокат
10:33
Украина установила местонахождение в Венгрии 11 военнопленных
10:32
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украинские войска "выманивают" резервы РФ по нескольким направлениям, - Згурец
10:23
Порошенко передал десантным бригадам 4 тысячи фугасных снарядов с "приветами русне"
10:20
Анонс
Северная Македония – Украина: где и когда смотреть первый матч Реброва в квалификации Евро-2024
10:19
Обновлено
ВСУ имеют успех на отдельных участках возле Угледара Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах. В районе Ступочек вытеснили россиян с занимаемых позиций
10:12
Обновлено
Курс валют на 16 июня: стоимость доллара, евро, злотого в обменниках
10:09
Партнерский материал
Роль Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в игорном бизнесе Украины. Какие налоги платят казино
10:03
Уровень ракетной угрозы сохраняется высоким: враг держит в Черном море надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"
10:01
OPINION
Снимайте портреты, ищите общие ценности
09:47
Обновлено
Полетами МиГив Россия проверяла готовность украинской ПВО для дальнейшего запуска "шахедов", - Сил обороны юга
09:38
Китай запустил в космос ракету со 41 спутником на борту
09:38
На Херсонщине враг начинает возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции, усиливает обстрелы, - Гуменюк
09:27
Концерн Rheinmetall планирует предоставить Украине снаряды для установок Gepard
09:17
В Украину прибыл президент ЮАР Рамафоса
09:15
КНДР провела испытания ракет
Военные Южной Кореи получили из моря часть ракеты, запущенной КНДР
08:34
В Канаде столкнулись автобус и грузовик: 15 погибших, 10 раненых
08:30
Полномасштабное вторжение в Украину: за сутки РФ потеряла 590 солдат, 10 танков и 16 боевых бронемашин
08:29
Наступательные операции Украины создают условия для более широких целей контрнаступления, - ISW
08:17
Аналитика
Свежие кремлевские нарративы
08:16
Испания передаст Украине 20 БТР и 4 отремонтированных танка Leopard 2A4
08:05
OPINION
В Пекине задумались над судьбой побежденной России
07:47
Пентагон
Утечка данных из Пентагона: подозреваемому Тейшейре предъявлены обвинения по шести пунктам
07:13
За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 7 артподразделений россиян на огневых позициях
06:57
россия хакер
Ряд правительственных учреждений США подвергся глобальной хакерской атаке, среди них минэнергетики
06:30
Путин и Лукашенко
Лукашенко делает провокационный выбор и уступает Кремлю все больший контроль над Беларусью, - Госдеп США
05:58
Германия передала Украине два танка для разминирования Wisent 1
05:36
флаг России
"Существует государственная политика или схема": США раскритиковали Россию за торговлю гражданами Украины
01:55
Вадим Гутцайт
Гутцайт назвал количество украинских спортсменов, выехавших из Украины после начала полномасштабной войны
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV