Об этом сообщил НАЭК "Энергоатом" в telegram.

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 09:00 16 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя продолжает снижаться, в ставке-охладителе Запорожской АЭС без изменений - 16,67 м. для обеспечения нужд станции", – говорится в сообщении.

Читайте также: На ЗАЭС есть скважины, которые смогут обеспечивать уровень воды для охлаждения, - эксминистр энергетики Плачков

Фото: telegram-канал НАЭК "Энергоатом"

Кроме этого, отмечается, что уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, – на уровне 11,19 м. Также в Энергоатоме отметили, что в течение последнего времени уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от колебаний Каховского водохранилища.

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил , что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.

Впоследствии Рафаэль Гросси сказал , что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС.

8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Отмечалось , что, по предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о программе помощи Украине в ответ на разрушение плотины в Новой Каховке.

Впоследствии он заявил , что эксперты озабочены стремительным падением уровня воды на Запорожской ТЭС, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Международное агентство по атомной энергии требовало доступа на территорию Запорожской атомной электростанции, чтобы проверить расхождение в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе, которая используется для охлаждения реакторов станции.

13 июня Рафаэль Гросси прибыл в Украину, чтобы лично оценить ситуацию на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.