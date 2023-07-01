Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Энергоатом: Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным

Энергоатом: Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным

1 июля, 2023 суббота
12:15
Война с Россией

По состоянию на 1 июля, ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой. Уровень воды в пруду-охладителе достаточен для обеспечения потребностей станции

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в telegram.

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 10:00 1 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,57 м", - говорится в сообщении.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Фото: telegram-канал Энергоатом

В Энергоатоме, кроме того, уточнили, что уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

Утром ГУР сообщало, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска подготовили все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

1 июля в Институте изучения войны оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС. Аналитики утверждают, что российская армия маловероятно может прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС, однако опыт подрыва Каховской ГЭС может показать обратное.

оккупированные территории
Запорожская АЕС
Военные новости
Читайте также:
Наталія Гуменюк
30 июня, 2023 пятница
Оккупанты могут вскоре осуществить очередной "жест доброй воли", – Гуменюк
Євген Пригожин
30 июня, 2023 пятница
Мятеж Пригожина: Буданов спрогнозировал, что ждало бы вагнеровцев в Москве
Віктор Орбан
30 июня, 2023 пятница
"ЕС окажется на грани финансового банкротства": Орбан призвал партнеров не давать денег Украине
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.74
    Покупка 36.74
    Продажа 37.46
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
1 июля
12:25
Грузовой корабль SpaceX Dragon вернулся на Землю с Международной космической станции
12:14
Российская армия обстреляла Херсон, двое детей получили ранения
12:02
Зеленский уволил четырех глав районов в Киеве
12:01
OPINION
У Путина, как у "дедов", не получится
11:58
За сутки российская армия обстреляла 9 областей Украины: 3 погибших, 17 раненых. Ситуация в регионах
11:04
Порошенко на Донбассе передал десанту и морпехам технику и боеприпасы и сообщил о новом контракте на 55 мощных тягачей для ВСУ
10:46
В Киев с визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес
10:30
Уильям Бернс
Директор ЦРУ Бернс тайно посетил Киев в начале июня, - WP
10:07
OPINION
Дмитрий Снегирев
Украина судится с Ираном за сбитие самолета МАУ: детали инцидента, версии, "российский след"
10:02
Минобороны Британии: ВСУ усилили давление на армию РФ на левобережье Херсона
10:00
"Бывало, на позициях оставались без еды и воды": история санитара - стрелка Анны Козачук
09:44
Эксклюзив
У России нет должного военного руководства и средств, чтобы удержать оккупированные территории, - майор США в отставке Спенсер
09:13
В ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного исхода событий
08:51
В сутки армия РФ потеряла в Украине 530 военных, 35 артсистем и 1 танк, - Генштаб
08:49
Эксклюзив
Владимир Цыбулько
До независимости от РФ взросло 10-15 субъектов в ее составе, – политолог Цыбулько
08:37
Обзор
Как мы любили, смерть видеоигр и купаться или не купаться - 5 книг об истории интимных отношений
08:06
OPINION
Хромое "единоначалие" России
08:01
В Украине отменили карантин из-за COVID-19
07:39
Итальянскую картину, похищенную нацистской Германией в 1940 году, нашли в Японии.
07:08
Директор ЦРУ Бернс пытался убедить Кремль в непричастности США к бунту Пригожина, - СМИ
06:56
За сутки ВСУ поразили 1 ЗРК и нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, - Генштаб
05:30
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание четвертьфинальных матчей 1 июля
04:41
В Сумской области под танковый обстрел попал несовершеннолетний юноша
03:06
Обновлено
Франция – Украина: букмекеры не верят в нашу молодежку в четвертьфинале Евро-2023
02:47
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 30 июня
01:31
Майк Тайсон раскритиковал Ломаченка за бой с Хэйни
01:08
По приказу Шойгу вагнеровцев ликвидируют на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской области, – ЦПД
01:03
В аэропорту Санкт-Петербурга загорелся самолет, который должен был лететь в Дубай
00:47
Суммарный залп – до 8 "калибров": в ночь на 1 июля РФ вывела в Черное море ракетоноситель
00:34
Самуэль Умтити
"Барселона" погнала из клуба чемпиона мира по футболу
00:22
В Швейцарию ввезли 75 тонн российского золота с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
00:17
У экс-тренера сборной Украины Фоменка онкология
2023, пятница
30 июня
23:48
Эксклюзив
После мятежа Пригожина Китай будет учитывать риски отношений с РФ, - китаевед Голод
23:38
Эксклюзив
Авария на ЗАЭС или применение ядерного оружия станет концом Путина, - майор США в отставке Спенсер
23:33
Запорожье не будут переименовывать, – Нацкомиссия по стандартам языка
23:26
Эксклюзив
Дональд Трамп
Если Трамп станет президентом, следующим шагом будет выход США из НАТО, - политолог Фельштинский
23:10
Эксклюзив
Дональд Трамп
Трамп был завербован еще КГБ СССР, - политолог Фельштинский
23:05
США возобновили членство в ЮНЕСКО: обязались погасить долги
22:49
Эксклюзив
Путин думает о немедленном переизбрании, мятеж ПИК Вагнера мог быть элементом процесса, - политолог Цыбулько
22:22
Аналитика
Успех ВСУ в Бахмуте – вопрос времени, а для качественных изменений на фронте нужны кассетные боеприпасы: военные итоги недели
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV