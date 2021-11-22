Энергоатом собирается к 2040 году повысить мощности АЭС до 24 ГВт

Об этом сообщает Укринформ , ссылаясь на слова временного исполняющего обязанности президента Энергоатома Петра Котина.



"Наша цель – 24 ГВт атомных мощностей в энергосистеме", - рассказал Петр Котин на международной конференции Атомные возможности для развития страны".



Он отметил, что планируется строительство энергоблоков не только совместно с американской компанией Westinghouse, но и украинского производства. Последний такой могут построить в населенном пункте Орбита Черкасской области - городе-спутнике недостроенной Чигиринской АЭС.



Кроме того, рассматривают возможность размещения энергоблоков на западе Украины.



Также Энергоатом собирается построить уже существующие новые блоки на АЭС. Мультипликативный эффект от строительства одного энергоблока должен составить $12 млрд, а увеличение ВВП за время эксплуатации – $25 млрд.

20 ноября стало известно , что американцы помогут соорудить на АЭС Украины 14 новых энергоблоков.

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