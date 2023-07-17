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Энергоатом: россияне продолжают минировать ЗАЭС и использовать ее как военную базу

17 июля, 2023 понедельник
18:12
Война с Россией

Энергоатом регулярно получает сообщения о минировании россиянами Запорожской атомной электростанции. Также оккупанты продолжают использовать станцию как свою военную базу

Об этом в эфире телемарафона сообщил президент Энергоатома Петр Котин.

Он отметил, что ситуация на ЗАЭС остается сложной.

"Фактически российские оккупанты продолжают использовать ее как свою военную базу. Мы регулярно получаем сообщения, что они минируют нашу станцию", - сказал Котин.

Он добавил, что уровень радиации на площадке ЗАЭС измеряется благодаря датчикам радиационного мониторинга. Они расположены на правом берегу Днепра в 5 км от станции.

Также, по словам Котина, информация находящихся на станции инспекторов МАГАТЭ помогает понять, что происходит на ЗАЭС. Впрочем, он утверждает, что оккупанты не допускают представителей Агентства во все зоны, которые необходимо осмотреть.

"Несмотря на деградацию оборудования, мы очень ждем момента, когда сможем вернуть контроль над станцией, чтобы возобновить ее полноценную работу", - подытожил Котин.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Позже руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. 29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину. Уже 2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Впоследствии ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3-го и 4-го энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

5 июля во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ было заявлено Европейским Союзом, что Россия должна немедленно прекратить действия, представляющие угрозу безопасности ядерных объектов и вывести войска из Украины. Тогда же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало признаки минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены". Со временем появились спутниковые снимки Planet Labs, сделанные утром 5 июля, которые зафиксировали на крыше 4-го энергоблока Запорожской АЭС появление неизвестных объектов. О минировании именно этого энергоблока ранее сообщал Генштаб.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил , что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается. Однако президент НАЭК "Энергоатом" впоследствии сообщил , что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда. Также в Энергоатоме сообщили, что оккупанты допускают к работе на Запорожской АЭС специалистов из РФ, совершенно не имеющих необходимых знаний и навыков для управления станцией.

7 июля США в ОБСЕ призвали РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, поскольку обеспокоены сообщениями о минировании Россией станции и планах проведения операции "под чужим флагом". В тот же день стало известно , что миссия МАГАТЭ получила возможность осмотреть несколько объектов Запорожской АЭС, кроме крыши, однако, никаких признаков взрывчатки не обнаружила.

Территорию оккупированной ЗАЭС также посетил первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко. Визит прошел на фоне обнародования информации о минировании оккупантами ЗАЭС.

В то же время украинская разведка отмечала , что оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции. Устанавливают взрывчатые вещества и минно-взрывные заграждения. Минобороны отмечало минирование врагом технических помещений и машинных залов.

14 июля стало известно, что на ЗАЭС в настоящее время находятся около 500 российских военных и сотрудники Росатома, в частности, они используют станцию для обстрела Запорожской и Днепропетровской областей.

оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
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