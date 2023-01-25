Энергоатом: Россияне планируют завезти на ЗАЭС ремонтные бригады из Беларуси
Российские захватчики пытаются склонить белорусских ремонтников, чтобы они согласились работать на Запорожской АЭС
Об этом в телеграмме проинформировал НАЭК "Энергоатом".
В компании сообщили о кадровом голоде среди специалистов, которые согласились бы сотрудничать с оккупантами на Запорожской АЭС. Так, россияне ищут ремонтников в Беларуси: "есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Белорусской АЭС".
Пресс-служба Энергоатома заявила, что белорусские работники нужны, чтобы "наскоро чинить повреждения" после обстрелов объекта. Украинских атомщиков склонить к сотрудничеству с РФ не удалось.
- Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на временно оккупированной ЗАЭС не могут запустить энергоблоки: украинские специалисты отказались от сотрудничества, а собственных кадров не хватает.
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