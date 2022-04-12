Энергоатом предлагает усилить защиту АЭС – добавить системы ПВО и противотанковое оружие

Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Пока, конечно, мы будем формировать соответствующую программу и меры, чтобы улучшить физическую защиту объектов. Добавить ПВО, противотанковую защиту", - заявил Котин.

Глава Энергоатома подчеркнул, что ядерные объекты во время военной агрессии РФ подверглись беспрецедентной атаке, на которую имеющиеся механизмы защиты не были рассчитаны.

"Это произошло впервые в истории, что такая развитая в ядерном отношении страна испытала такую агрессию. Это акт ядерного терроризма, когда они обстреливали наши ядерные объекты. Такого никогда не было, и никто не рассчитывал на то, что это могло произойти", – добавил он.

По словам Котина, первоочередные мероприятия будут реализовываться за счет компании, но в перспективе будут разработаны правительственные программы усиления защиты не только ядерных, но и других стратегических объектов с учетом опыта этой войны.

"Пока мы видим так, что первоочередные программы будем осуществлять за свои средства, но дальше будем выходить на правительственные программы.

Это касается не только ядерных объектов, но и инфраструктуры Украины, будут приняты соответствующие программы, чтобы улучшить их обороноспособность", - пояснил глава НАЭК.

Напомним, с 4 марта российские военные удерживают Запорожскую атомную станцию. Ее штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли три военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения. В результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории атомной электростанции.

С 24 февраля по 31 марта оккупанты удерживали зону отчуждения, в том числе площадку Чернобыльской АЭС и саму станцию. Они покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки построить фортификационные сооружения в Рыжем лесу.

Также оккупанты неоднократно обстреливали ЯПУ "Источник нейтронов" в Харькове и обесточили ее, что является нарушением правил безопасности.

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