Энергоатом полностью остановил Запорожскую АЭС, отключив последний энергоблок №6 от сети
Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью, в 03:41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от сети, идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние
Об этом сообщает Энергоатом.
Там отметили, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, питая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины .
"Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. После было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодную остановку", - пишут в Энергоатоме.
Как сообщают в Энергоатоме, в случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.
"НАЭК "Энергоатом" предпринимает все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего. Для недопущения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и дальнейшую безопасную работу ЗАЭС", – добавляют в Энергоатоме.
- Напомним, проект резолюции МАГАТЭ, подготовленный по результатам поездки миссии на Запорожскую АЭС, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное