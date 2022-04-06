Энергоатом показал аэросъемку окопов, что оккупанты вырыли в Зоне отчуждения возле ЧАЭС
В Зоне отчуждения возле ЧАЭС оккупанты после ухода оставили немало разрытой земли, делая окопы, которые в итоге поспешно покинули
Подходящую аэросъемку показал Энергоатом.
"Аэросъемка окопов, которые оккупанты нарыли в Зоне отчуждения возле ЧАЭС", - подписали видео в Энергоатоме.
- 31 марта, Чернобыльскую АЭС покинули все оккупанты. До этого времени оккупанты рыли окопы в "Рыжем лесу" – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны. Оккупанты тяжелой техникой нарушили почву в зоне отчуждения, но она восстановится к лету, и следов не останется. 5 апреля, на Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, которые будут охранять объект
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