Энергоатом переводит последний энергоблок ЗАЭС в режим "холодной остановки"

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Энергоатома.

"Учитывая риски для ядерной и радиационной безопасности, имеющиеся после разрушения Каховской ГЭС, это самое безопасное состояние для атомного реактора. Именно поэтому Госатомрегулирование выдало соответствующее распоряжение, а Энергоатом и легитимное, украинское руководство ЗАЭС начали его немедленное выполнение", - говорится в сообщении. .

Принятое решение вызвано невозможностью устранить на оккупированной россиянами станции выявленные нарушения требований ядерной и радиационной безопасности.

В Энергоатоме также перечислили факторы, которые были учтены:

просчитан экспертами износ Каховского водохранилища через несколько суток после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами;

продолжение периодического обстрела ими промышленной площадки ЗАЭС и прилегающих территорий, в результате чего терпят повреждения воздушные линии, соединяющие станцию с энергосистемой Украины;

прекращение с 17 мая 2023 передачи Автоматизированной системы контроля радиационной ситуации (АСКРО) ЗАЭС, то есть отсутствие раннего оповещения;

деградация системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и вне ее в условиях временной оккупации РФ самой станции и части Запорожской и Херсонской областей.

"В случае невыполнения распоряжения рашистскими "контролерами" ЗАЭС их действия будут рассматриваться как умышленное и целенаправленное нарушение правил ядерной и радиационной безопасности ядерной установки ЗАЭС", - отмечает Энергоатом.

Эксплуатация других энергоблоков ЗАЭС – №1, 2, 3, 4, 6 – также ограничена состоянием "холодная остановка".

Ограничения, наложенные сегодня на блок №5 Запорожской АЭС, будут действовать до устранения выявленных нарушений.

Фото: Энергоатом

Как изменилась ситуация на ЗАЭС после подрыва дамбы Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС (подробно об этом читайте по ссылке). В Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.

7 июня в мэрии Энергодара отметили, что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.

Также в МАГАТЭ заявили: если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня.

На вечер 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище составлял 12,5 м – ниже так называемой мертвой точки, ниже которой водозабор невозможен. Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.