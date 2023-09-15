Энергоатом передал Канаде первую партию урана на производство ядерного топлива для украинских АЭС

Об этом сообщил Энергоатом.

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что стратегические партнеры Украины в производстве ядерного топлива помогут переработать уран, добытый на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВосходГОК).

"Соглашение с нашим стратегическим партнером компанией CAMECO предусматривает поставку всего объема добываемого на востокГОК урана в Канаду и последующую его конверсию в природный гексафторид урана (UF6). Такой процесс необходим для подготовки к отправке его на обогащение к нашим другим стратегическим партнерам - компании URENCO (Великобритания), а затем - к компании Westinghouse уже для производства ядерного топлива. Эти процессы переработки ядерного материала пока недоступны в Украине. Но мы работаем над созданием соответствующих мощностей", - заявил Петр Котин.



В 2019 году сотрудничество Энергоатома и САМЕСО началось с подписания Меморандума о взаимопонимании в ядерно-энергетической сфере.

19 марта 2023 года в Лондоне президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент САМЕСО Тим Гитцель с участием министра энергетики Украины Германа Галущенко подписали двусторонние контракты по расширению сотрудничества между компаниями.



По контракту, САМЕСО будет обеспечивать 100% потребностей Энергоатома в гексафториде урана для Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС с 2024 по 2035 год, а также будет обеспечивать Запорожскую АЭС гексафторидом урана, как только контроль над станцией будет возвращен Энерго. Второй договор предусматривает продажу отечественного урана Канаде, который добывается в Украине на ВостокГК.



В апреле 2023 года Энергоатом подписал с канадской компанией соглашение, предусматривающее поставки уранового концентрата из Украины в Канаду, а также развитие уранодобывающей отрасли в Украине с помощью канадских партнеров.