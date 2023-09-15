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Энергоатом передал Канаде первую партию урана на производство ядерного топлива для украинских АЭС

15 сентября, 2023 пятница
09:42
Экономика

В Канаду отправили первую партию украинского урана для производства компанией САМЕСО ядерного топлива на нужды отечественных АЭС

Об этом сообщил Энергоатом.

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что стратегические партнеры Украины в производстве ядерного топлива помогут переработать уран, добытый на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВосходГОК).

"Соглашение с нашим стратегическим партнером компанией CAMECO предусматривает поставку всего объема добываемого на востокГОК урана в Канаду и последующую его конверсию в природный гексафторид урана (UF6). Такой процесс необходим для подготовки к отправке его на обогащение к нашим другим стратегическим партнерам - компании URENCO (Великобритания), а затем - к компании Westinghouse уже для производства ядерного топлива. Эти процессы переработки ядерного материала пока недоступны в Украине. Но мы работаем над созданием соответствующих мощностей", - заявил Петр Котин.

В 2019 году сотрудничество Энергоатома и САМЕСО началось с подписания Меморандума о взаимопонимании в ядерно-энергетической сфере.

19 марта 2023 года в Лондоне президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент САМЕСО Тим Гитцель с участием министра энергетики Украины Германа Галущенко подписали двусторонние контракты по расширению сотрудничества между компаниями.

По контракту, САМЕСО будет обеспечивать 100% потребностей Энергоатома в гексафториде урана для Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС с 2024 по 2035 год, а также будет обеспечивать Запорожскую АЭС гексафторидом урана, как только контроль над станцией будет возвращен Энерго. Второй договор предусматривает продажу отечественного урана Канаде, который добывается в Украине на ВостокГК.

В апреле 2023 года Энергоатом подписал с канадской компанией соглашение, предусматривающее поставки уранового концентрата из Украины в Канаду, а также развитие уранодобывающей отрасли в Украине с помощью канадских партнеров.

  • 9 сентября президент Энергоатома Петр Котин поблагодарил экспортно-кредитное агентство Великобритании за предоставление кредитной гарантии на сумму 192 млн фунтов стерлингов для закупки услуг обогащения урана у компании Urenco.
Украина
Канада
Енергия
Запорожская АЕС
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