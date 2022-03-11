Энергоатом отказывается закупать российское ядерное топливо
Энергоатом отказывается от закупки российского ядерного топлива и ускорит производство в Украине топливных кассет на основе американской технологии
Об этом сообщил Энергоатом в Телеграме.
"Украинские АЭС готовы работать без российского ядерного топлива", – говорится в заявлении.
Для этого Энергоатом и дальше будет закупать ядерное топливо Westinghouse. Также компания ускорит создание производства топливных кассет в Украине на основе американской технологии Westinghouse. Это позволит полностью заменить российское топливо.
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