Энергоатом отказывается закупать российское ядерное топливо

Об этом сообщил Энергоатом в Телеграме.



"Украинские АЭС готовы работать без российского ядерного топлива", – говорится в заявлении.



Для этого Энергоатом и дальше будет закупать ядерное топливо Westinghouse. Также компания ускорит создание производства топливных кассет в Украине на основе американской технологии Westinghouse. Это позволит полностью заменить российское топливо.

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