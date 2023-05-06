Энергоатом опроверг заявление россиян об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в telegram.

Отмечается, что на 6 мая в работе захваченной россиянами Запорожской АЭС не произошло никаких изменений. Станция не производит электроэнергию и потребляет ее из украинской электросистемы для обеспечения потребностей.

Пять энергоблоков Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок - в состоянии горячей остановки, сообщили в Энергоатоме.

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.