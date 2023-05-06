Энергоатом опроверг заявление россиян об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС
В Энергоатоме 6 апреля сообщили, что заявления пророссийских пропагандистских ресурсов о полной остановке Запорожской АЭС не соответствуют действительности
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в telegram.
Отмечается, что на 6 мая в работе захваченной россиянами Запорожской АЭС не произошло никаких изменений. Станция не производит электроэнергию и потребляет ее из украинской электросистемы для обеспечения потребностей.
Пять энергоблоков Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок - в состоянии горячей остановки, сообщили в Энергоатоме.
"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.
- Заявление российских террористов о возможной остановке всех энергоблоков на Запорожской АЭС, по предположению мэра Мелитополя, может свидетельствовать о подготовке вражеских провокаций.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное