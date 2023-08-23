Энергоатом опроверг информацию о закупке перчаток для оккупированной ЗАЭС

Об этом говорится в телеграмме компании.

Энергоатом отметил, что предыдущие публикации в ряде СМИ являются "ложной информацией".



"В связи с распространением в социальных сетях, в частности на канале "Правда Геращенко", и ряде СМИ непроверенной информации о закупке Энергоатомом перчаток для ЗАЭС, сообщаем, что эта информация является ложной и манипулятивной. Энергоатом не закупал, не оплачивал и не поставлял такую продукцию на оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Компания утверждает, что закупка перчаток - это часть подготовки к деоккупации станции, а подобные заявления - это "попытка очернить деятельность Энергоатома",

"В то же время всем недобросовестным распространителям информации, желающим очернить деятельность Энергоатома через манипуляции на тему поставок для ОП ЗАЭС, сообщаем, что ГП "НАЭК "Энергоатом" действительно готовится к деоккупации Запорожской АЭС и всеми доступными средствами ускоряет ее. В частности, компания проводит тендеры на первоочередные нужды станции после ее освобождения", - объясняет компания.

Отмечается, что в Энергоатоме создана специальная комиссия, которая "тщательно рассматривает все потребности оккупированной станции и принимает решение о необходимости финансирования тех или иных закупок".

"Грязными публикациями и обвинениями никому не удастся остановить закупки Энергоатома, которые выполняются для подготовки к скорейшему возвращению ЗАЭС к эксплуатации после деоккупации", - добавляет предприятие.