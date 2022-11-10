Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава компании Петр Котин, передает Интерфакс-Украина .

"На сегодняшний день ограниченное количество людей подписало эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы останавливаем, не увольняем их, но останавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", - отметил Котин.

По его словам, персонал ЗАЭС в основном проукраинский.

"Поэтому мы надеемся, что персонал не будет этого делать. Мы поддерживаем тот персонал, который остается устойчивым и преданным Украине и украинской Запорожской АЭС", - добавил глава "Энергоатома".

Российские оккупанты давят на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с "Росатомом".

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