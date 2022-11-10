"Энергоатом" определился, как поступить с сотрудниками ЗАЭС, подписавшими контракты с "Росатомом"
ГП "НАЭК "Энергоатом" останавливает трудовые договоры с работниками Запорожской АЭС, которые подписали контракты с "Росатомом", но не увольняют их
Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава компании Петр Котин, передает Интерфакс-Украина .
"На сегодняшний день ограниченное количество людей подписало эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы останавливаем, не увольняем их, но останавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", - отметил Котин.
По его словам, персонал ЗАЭС в основном проукраинский.
"Поэтому мы надеемся, что персонал не будет этого делать. Мы поддерживаем тот персонал, который остается устойчивым и преданным Украине и украинской Запорожской АЭС", - добавил глава "Энергоатома".
- Российские оккупанты давят на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с "Росатомом".
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