Энергоатом: оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу

Об этом информирует Энергоатом.

"Крупнейшую в Европе атомную станцию оккупанты целиком и полностью превратили в свою укрепленную военную базу", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что на ЗАЭС насчитывается более 2 500 российских военных, их больше, чем персонала станции.

"Больше стало военных и патрулей и в самом Энергодаре. Так, захватчики до сих пор остаются на площадке АЭС и в городах атомщиков, но очень скоро ВСУ все-таки придут на сохраненную энергодарскую землю, и рашистское нашествие наконец закончится", - добавляют в Энергоатоме.

Кроме того, после так называемых отпусков, во время которых из Энергодара вывозили представителей оккупационных властей, документацию и технику, рашисты возвращаются в город. Вновь функционируют отделения банков РФ и местная псевдоадминистрация.

Не работают только АЗС, ведь горючего нет: "Но даже при его наличии выехать из города практически невозможно".