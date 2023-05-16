Энергоатом: оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции существенно возросло количество вооруженных российских военных, число которых в настоящее время превышает 2,5 тыс.
Об этом информирует Энергоатом.
"Крупнейшую в Европе атомную станцию оккупанты целиком и полностью превратили в свою укрепленную военную базу", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что на ЗАЭС насчитывается более 2 500 российских военных, их больше, чем персонала станции.
"Больше стало военных и патрулей и в самом Энергодаре. Так, захватчики до сих пор остаются на площадке АЭС и в городах атомщиков, но очень скоро ВСУ все-таки придут на сохраненную энергодарскую землю, и рашистское нашествие наконец закончится", - добавляют в Энергоатоме.
Кроме того, после так называемых отпусков, во время которых из Энергодара вывозили представителей оккупационных властей, документацию и технику, рашисты возвращаются в город. Вновь функционируют отделения банков РФ и местная псевдоадминистрация.
Не работают только АЗС, ведь горючего нет: "Но даже при его наличии выехать из города практически невозможно".
- Напомним, ранее захватчики вели подготовку к "эвакуации" из Энергодара около 2,7 тыс. работников Запорожской АЭС и их семей.
- 11 мая НАЭК "Энергоатом" сообщила, что проводит подготовку персонала, который должен зайти на Запорожскую АЭС сразу после деоккупации и начать работу.
- На Запорожской атомной электростанции российские оккупанты запретили атомщикам общаться между собой.
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