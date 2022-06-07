Об этом Энергоатом написал в телеграме.

"Вчера Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что они готовят экспертную миссию на Запорожскую АЭС. Потому что самая большая атомная электростанция Европы прекратила онлайн-передачу данных в МАГАТЭ о состоянии дел с ядерными материалами. "Украина приглашала нас, мы туда поедем", – написал он в своем твиттере", - говорится в сообщении.

Энергоатом расценивает это заявление Гросси как очередную попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов и, по сути, одобрить все их действия.

В случае такого визита МАГАТЭ выйдет с выводами типа "станция продолжает безопасно работать, радиационный фон в норме, утечек радиации нет, ядерные материалы сохраняются в безопасности, следовательно, российские военные и представители Росатома заботятся об этом, и к ним никаких претензий", предостерегает. Энергоатом.

"На самом деле "потеря связи" ЗАЭС с МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, которые отключили в Энергодаре украинский оператор Водафон. А с Водафоном у МАГАТЭ контракт на передачу данных. Все точки сбора этих данных и находившиеся под контролем агентства серверы – закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана, когда Водафон будет включен", - пояснила компания.

В Энергоатоме подозревают сговор МАГАТЭ с российскими оккупантами: потеря доступа агентства к данным ЗАЭС – это повод Гросси прибыть на станцию. Это объясняется тем, что в руководстве МАГАТЭ почти четверть – около 100 человек – россияне. И даже заместитель самого Гросси – руководитель Департамента ядерной энергии Михаил Чудаков – тоже является гражданином РФ.

"Украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркнув, что визит на станцию станет возможным только тогда, когда нашей стране будет возвращен контроль над ней", - подчеркнул Энергоатом.

В компании напомнили, что предыдущие визиты г-на Гросси в Украину не принесли никакой пользы.

"А на обратном пути после посещения Южноукраинской АЭС он поехал на встречу с руководителем Росатома, и они вместе отчитались миру, как все на Запорожской станции хорошо", - добавили в компании.

Напомним, Украина призвала ООН и МАГАТЭ найти способ освободить Запорожскую АЭС от оккупантов.

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