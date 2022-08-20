Об этом сообщает Энергоатом в своем телеграм-канале.

Удар по городу Вознесенск, расположенному вблизи Южноукраинской атомной электростанции, вызвал серьезную обеспокоенность в НАК "Энергоатом".

"Сам факт обстрела зоны наблюдения Южноукраинской АЭС является очередным циничным актом ядерного терроризма России – на месте обнаружены обломки попавшей в здание вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена именно в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта.Тогда попытка оказалась неудачной: ВСУ остановили захватчиков, - сообщает Энергоатом.- Тогда именно вблизи Вознесенска сотрудники СБУ задержали трех российских военных, которые скрывались в заброшенных зданиях. Все трое входили в состав группировки, которая планировала захват станции.С тех пор захватчики просто безжалостно бьют по южному региону Украины, разрушая его инфраструктуру и не жалея людей".

20 августа примерно в 11:30 россияне нанесли ракетный удар по городу Вознесенск Николаевской области.

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