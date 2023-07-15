Об этом Энергоатом сообщил в Телеграмме.

"Информируем, что переговоры с правительством Болгарии по покупке Украиной двух ядерных реакторных установок для установки их на площадках недостроенных энергоблоков №№ 3, 4 Хмельницкой АЭС действительно продолжаются. Но, несмотря на заявления Николая Штейнберга, Украина не совершает никаких переговоров и не планирует подписывать никаких документов с Россией", – отметили в компании.

Отмечается, что установка реакторных установок при условии успешных переговоров с болгарской стороной будет осуществляться вместе с международными партнерами Энергоатома, в частности американской компанией Westinghouse, с которой заключены соглашения по строительству в Украине новых энергоблоков.

"При этом Украина никак не будет зависеть от страны-агрессорки в любом техническом обслуживании вышеупомянутого оборудования", - добавили в компании.

Кроме того, Энергоатом сообщил, что в настоящее время АО КИЭП и ГП НИИСК провели обследование элементов, конструкций и узлов недостроенных зданий и сооружений энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. В рамках технико-экономических обоснований подтвердили возможность использования существующих конструкций для дальнейшего завершения строительства обоих блоков.

По состоянию на начало июля 2023 г. результаты обследования подтверждают актуальность выводов специализированных экспертных организаций о возможности достройки энергоблоков на тех строительных конструкциях, которые были возведены ранее, добавили в Энергоатоме.