Энергоатом не будет подписывать соглашения с РФ при закупке ядерных реакторов в Болгарии
В НАЭК "Энергоатом" заявили, что не намерены подписывать соглашение с РФ при покупке у Болгарии ядерных реакторов и другого энергетического оборудования российского производства
Об этом Энергоатом сообщил в Телеграмме.
"Информируем, что переговоры с правительством Болгарии по покупке Украиной двух ядерных реакторных установок для установки их на площадках недостроенных энергоблоков №№ 3, 4 Хмельницкой АЭС действительно продолжаются. Но, несмотря на заявления Николая Штейнберга, Украина не совершает никаких переговоров и не планирует подписывать никаких документов с Россией", – отметили в компании.
Отмечается, что установка реакторных установок при условии успешных переговоров с болгарской стороной будет осуществляться вместе с международными партнерами Энергоатома, в частности американской компанией Westinghouse, с которой заключены соглашения по строительству в Украине новых энергоблоков.
"При этом Украина никак не будет зависеть от страны-агрессорки в любом техническом обслуживании вышеупомянутого оборудования", - добавили в компании.
Кроме того, Энергоатом сообщил, что в настоящее время АО КИЭП и ГП НИИСК провели обследование элементов, конструкций и узлов недостроенных зданий и сооружений энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. В рамках технико-экономических обоснований подтвердили возможность использования существующих конструкций для дальнейшего завершения строительства обоих блоков.
По состоянию на начало июля 2023 г. результаты обследования подтверждают актуальность выводов специализированных экспертных организаций о возможности достройки энергоблоков на тех строительных конструкциях, которые были возведены ранее, добавили в Энергоатоме.
- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, прибыл с визитом в Болгарию. В ходе его визита стороны подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины и сотрудничестве в сфере энергетики. Также парламент Болгарии проголосовал за членство Украины в НАТО и за поддержку украинской Формулы мира.
- Также Украина близка к заключению соглашения с Болгарией по поводу покупки двух ядерных реакторов российского производства и другого критически важного энергетического оборудования. По соглашению болгарская государственная энергетическая компания NEK должна была продать НАЭК "Энергоатом" оборудование с недостроенной АЭС "Белене" не менее 600 млн евро. Впоследствии бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-замминистра топлива и энергетики (2002-2006 гг.) Николай Штейнберг выразил мнение, что для приобретения реакторов и такого оборудования должно быть подписано трехстороннее соглашение между Украиной, Болгарией и Россией.
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