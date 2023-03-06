Об этом сообщила государственная компания "Энергоатом" 6 марта.

"На ЗАЭС российские оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции", – говорится в заявлении.

Известно, что, ссылаясь на жителей оккупированного Энергодара, компания отмечает, что "особое внимание" российских военных привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала, созданный на базе учебно-тренировочного центра станции. Как поясняют в компании, на нем атомщики из-за границы учились эксплуатировать и ремонтировать оборудование на атомных электростанциях.

"Значительные средства в создание Центра в свое время инвестировал не только Энергоатом (500 миллионов гривен), но и Европейский Союз (почти 13 миллионов евро). Осматривая здание НТЦ, приехавшие на ЗАЭС рашисты как "специалисты атомной отрасли" составляли списки оборудования, которое "нужно демонтировать" с атомной станции в случае отступления", – сообщает Энергоатом.