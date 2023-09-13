Энергоатом летом перевыполнил план выработки электроэнергии на 19%

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В целом в летний период 2023 года ГП "НАЭК "Энергоатом" произвело 9,7 млрд кВт-ч, в результате чего перевыполнена прогнозная выработка электроэнергии атомными станциями более чем на 1,5 млрд кВт-ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перевыполнение плана позволило в достаточной степени покрывать потребности потребителей и позволило избежать дефицита электроэнергии. Это произошло, несмотря на уменьшение производства в результате ремонтной кампании.



"В целом с начала года Энергоатомом произведено на 4,2 млрд кВт-ч электроэнергии больше установленной задачей", - добавили в компании.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов.

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения. Также продолжается закачка газа в подземные газохранилища.

По состоянию на 31 августа в Украине уже отремонтированы или находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.