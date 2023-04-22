Энергоатом и компания Holtec из США договорились о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков
Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве в Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатом в Facebook.
21 апреля президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и исполнительный директор компании Holtec International Крис Сингх подписали соглашение о сотрудничестве по развертыванию малых модульных реакторов.
Котин подписал договор в Киеве, а Сингх – в Камдене, штат Нью-Джерси, США. На церемонии также присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по деятельности в Украине Риаз Аван.
В Энергоатоме рассказали, что соглашение предусматривает строительство в Украине до 20 реакторов SMR-160. Реализация первого пилотного проекта и выход на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети планируется осуществить до марта 2029 года.
Отмечается, что строительство малых модульных реакторов будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и поможет заменить разрушенные в результате российских атак теплоэнергетические мощности.
Справочно. SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, использующий в качестве топлива низкообогащенный уран и имеющий гибкость для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.
- Напомним, 12 апреля Энергоатом подписал с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое позволит реализовать программу использования урана при производстве ядерного топлива для украинских АЭС.
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