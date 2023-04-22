Об этом сообщила пресс-служба Энергоатом в Facebook.

21 апреля президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и исполнительный директор компании Holtec International Крис Сингх подписали соглашение о сотрудничестве по развертыванию малых модульных реакторов.

Котин подписал договор в Киеве, а Сингх – в Камдене, штат Нью-Джерси, США. На церемонии также присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по деятельности в Украине Риаз Аван.

В Энергоатоме рассказали, что соглашение предусматривает строительство в Украине до 20 реакторов SMR-160. Реализация первого пилотного проекта и выход на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети планируется осуществить до марта 2029 года.

Отмечается, что строительство малых модульных реакторов будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и поможет заменить разрушенные в результате российских атак теплоэнергетические мощности.

Справочно. SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, использующий в качестве топлива низкообогащенный уран и имеющий гибкость для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.