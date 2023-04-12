Энергоатом и канадская компания подписали соглашение об использовании украинского урана
Энергоатом подписал с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое позволит реализовать программу по использованию урана при производстве ядерного топлива для украинских АЭС
Об этом говорится в телеграм-канале Энергоатома.
Президент Энергоатома Петр Котин и президент и главный исполнительный директор CAMECO Тим Гитцель в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Канаде подписали "Договор на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организацию транспортировки уранового концентрата".
Предприятие отмечает, что это был последний необходимый этап для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.
В частности, договор предусматривает поставку всего объема добываемого на восток ГОКа урана в Канаду и дальнейшее использование уранового концентрата для конверсии и поставки природного гексафторида урана (UF6) на обогащение.
Котин отметил: это "знаковое событие для украинской ядерной отрасли, она гарантирует ее стабильность и как следствие – стабильное обеспечение электроэнергией граждан". Также он добавил, что заключение договора дает зеленый свет практическому воплощению ранее подписанных контрактов между компаниями.
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