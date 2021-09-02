Энергоатом и американская NuScale будут изучать возможность производства в Украине малых модульных реакторов

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, Энергоатом и NuScale Power подписали меморандум о взаимопонимании с целью изучить возможности строительства АЭС NuScale в Украине.



Согласно документу, NuScale будет оказывать поддержку Энергоатому по вопросам экспертизы технологий малых модульных реакторов (ММР), в частности технички-экономическое обоснование предложенных площадок; разработки сроков и промежуточных результатов проектов; исследования затрат; технического анализа лицензирования и разрешительной деятельности, а также инженерные исследования и проектирование.



"Техологии NuScale дают возможность строить малые модульные реакторы в Украине. Минэнерго максимально способствовать локализации производства. Для развития безуглеродного поколения, обеспечения частотного регулирования и прохождения суточных пиков использования малых модульных реакторов является очень перспективным", - цитирует пресс-служба слова министра энергетики Украины Германа Галущенко.



В пресс-службе также отметили, что в августе 2020 года ММР производства NuScale стал первым и единственным малым модульным реактором, который получил одобрение проекта Комиссии по ядерному регулированию США.

NuScale Power разработала новую модульную атомную электростанцию с легководяным реактором, которая может применяться для производства электроэнергии, централизованного отопления, опреснения воды, производства водорода и применения в других технологических тепловых системах.